Geboren und aufgewachsen im Herzen Zentralasiens, zog ZiZa im Alter von 21 Jahren nach Deutschland, um ihren Master in Informatik zu absolvieren. Es war eine völlig neue Welt für sie, voller Hürden aber auch Chancen. Die Leidenschaft für Musik entwickelte sich noch in der frühen Kindheit. ZiZa besuchte eine Musikschule und träumte davon, eines Tages auf der Bühne zu singen. Da sie sich ihren Traum in ihrem Land nicht erfüllen konnte, erschuf sie sich eine eigene, völlig neue Musikwelt in Deutschland und begann eigene Songs zu schreiben. In Zusammenarbeit mit lokalen Musikern begann ZiZa sowohl Coversongs als auch eigene Kompositionen in kleinen Bars in der Nachbarschaft zu spielen. Parallel hat sie in ganz Deutschland an verschiedenen Song-Slams teilgenommen. Mit einer originellen Performance und ihrem starken Gesang gewann sie "The best of Songslam 2018" in Stuttgart.