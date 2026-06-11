Zwei Brüder, ein Sound, grenzenlose Musik: Zohar & Adam Cabo zählen zu den spannendsten Neuentdeckungen des Jazz. Am 6. November 2026 bringen sie ihren Sound beim 35aalenerjazzfest ins The Room – ein Konzert, das hellhörig macht.

Mit Zohar an den Keyboards und Adam am Schlagzeug bilden sie ein junges Duo von bemerkenswerter Reife. Auf ihrem Debütalbum „Osmosis“ (2025) verschmelzen sie progressiven Jazz, Latin, Hip-Hop und Weltmusik zu einem ganz eigenen Klangbild. Basslegende Christian McBride wurde früh zu einem wichtigen Mentor und ist neben Steve Wilson, Hadrien Feraud und J3PO auf dem Album zu hören – eine Visitenkarte, die unmissverständlich ist.