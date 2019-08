Tag 1 - 07.09.19

Wanderung Hirschguldenweg, Treffpunkt: Haus der Volkskunst in Dürrwangen, Start: 10:00 Uhr, Dauer: 4-5 Std. (3,5 Std. Wanderzeit), Besichtigung: Kirche Burgfelden, Haus der Volkskunst

Übernachtung im Haus der Volkskunst möglich.

Preis: Übernachtung, inkl. Frühstück und Abendessen: 35,- €

Start ist im Haus der Volkskunst, dort rüsten wir uns für den Aufstieg nach Burgfelden. Bei der Besichtigung der St.-Michaels-Kirche aus dem 7. Jahrhundert bekommen wir einen Einblick in ihre Geschichte. Danach wandern wir vor zum Böllat und genießen die Aussicht über das Tal und die Schwäbische Alb. Nach einer kurzen Pause geht es weiter zur Schalksburg, wo wir den Turm und die vorhandenen Grundmauern der ehemaligen Wehrburg besichtigen. Nach einer weiteren Rast kehren wir zurück zum Haus der Volkskunst wo wir die Erlebnisse des Tages mit einem zünftigen schwäbischen Essen auf der Terrasse genießen.

Den Tag lassen wir mit einer Geschichte über den bewanderten Hirschguldenweg ausklingen.

Tag 2 - 08.09.19

Fahrt zum Hohenzollern Parkplatz 2, Wanderung Hohenzollern - Zeller Horn, Start: 9:30 Uhr am Haus der Volkskunst in Dürrwangen, Dauer: 3 Std. Wanderzeit, Besichtigung: Maria Zell, Burg Hohenzollern (Burganlage + Besichtigungsräume)

Nach der Einführung in die Geschichte der Zollern vom ersten Tag, begeben wir uns am Folgetag auf die direkten Spuren. Zuerst werden wir die Burg Hohenzollern vom Zeller Horn aus anschauen. Der Aufstieg dorthin dauert ca. eine Stunde. Hier können wir die Sicht zur Burg genießen, die zum Greifen nahe scheint. Nach einem ersten Abstieg zur Wallfahrtskirche Maria Zell nehmen wir die Burg selbst ins Visier. Nach ca. 3 Stunden kommen wir vor dem Haupttor der Burg an und beenden die Tagestour.

Wer möchte kann gerne noch die Burg selbst besichtigen und an einer Führung teilnehmen. Der Eintritt kostet 12,- €, bitte bei Reservierung mit angeben.

Wanderführer: Dirk Gabel

Anmeldung Zollerntage 2019: bis 30.08.19 an info@Volkstanzgruppe.de