Zoo Mockba –Aufbruch in die Moderne - Finissage

Sie sind große Kunst für Kinder, die industriell hergestellte Spielzeugtiere, entworfen von Absolventen/innen der Leningrader Kunsthochschule. In ihren Fotografien erwecken Sebastian Köpcke und Volker Weinhold diese zum Leben.

Generationen von sowjetischen Kindern waren die bunten, ausdruckstarken, abstrahierten, meist beweglichen Kunststofftiere vertraut, hier sind sie nahezu unbekannt. Die kleinen Tierplastiken wurden von ca. 1950 bis 1980 produziert. Die Spielzeugindustrie bot Künstlerinnen und Künstlern, mehr als der dem sozialistischen Realismus verpflichtete Kunstbetrieb, gestalterische Freiräume. Hier konnte eine experimentelle moderne Formensprache ausprobiert werden. In der Mitte des vergangenen Jahrhunderts stand Spielzeug aus Kunststoff nicht nur in der Sowjetunion für Modernität und industriellen Fortschritt. Die Berliner Fotografen und Ausstellungsmacher Sebastian Köpcke und Volker Weinhold haben dieses fröhliche, bunte Industriedesign wiederentdeckt und gesammelt. In ihren großformatigen Fotografien lassen sie die vielfältige Tierwelt lebendig werden.

Die Ausstellung im Stadtmuseum im Spital zeigt diese Fotografien sowie die dazugehörigen Spielzeugtiere und liefert Informationen zu den Künstlerbiografien einzelner Gestalterinnen und Gestallter. „Zoo Mockba“ wird in Crailsheim nach St. Petersburg, Lackenbach/Österreich und Wismar erstmals in Süddeutschland gezeigt.