Wenn aus einer harmlosen Videokonferenz ein urkomisches Familienchaos wird, ist beste Unterhaltung garantiert: „Zoom!“ zieht von der ersten Sekunde an mitten hinein in ein herrlich turbulentes Wiedersehen, bei dem kein Auge trocken bleibt.

Aus der Feder von Erfolgsautor Dietmar Jacobs, bekannt durch die gefeierte Komödie „Extrawurst“, die Anfang 2026 mit Hape Kerkeling und Christoph Maria Herbst auch die Kinoleinwand eroberte, stammt dieses pointenreiche Bühnenstück. Gemeinsam mit Kabarettist und Moderator Christian Ehring („Extra3“) sowie Autor Martin Maier-Bode hat er eine ebenso kluge wie irrwitzige Komödie geschaffen – eine „Videokonferenz“ mit den Mitteln des Theaters, die den Nerv unserer Zeit trifft.