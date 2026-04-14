ZOOMIES (D)

Die Geschichte der Americana in Leipzig ist schnell erzählt. Erst kam lange nix, und dann endlich die Zoomies.

Wobei die Zoomies – dem Herzensprojekt des Musikers Maxim Tschernych – auf dem Debüt-Tape „Carbonated Soft Drinks“ aus dem Jahre 2023 noch klangen wie eine Tüte New-Wave-Gemischtes zwischen Jack J., Bowie oder Ween. Aber nun endlich die folgerichtige, die Pop-Historie auf VHS-Tape rückwärts spulende, leicht verrauschte Hinwendung zur Americana, genauer gesagt zum rock-poppigen Teil, wo Country oder Folk keine Schimpfwörter sind, wo Harry Nilsson einst seine Songs dichtete, wo Alex G heute lebt und von wo aus auch MJ Lendermann ein Liedchen singen kann. Hier treiben sich also auch die Zoomies herum. Wobei es die Zoomies live als 5-köpfige Band aber auch als Solo-Show gibt. Je nach Anlass. In Wahrheit sind die Zoomies eben die Protagonisten in den Songs von Maxim Tschernych. Das Album ist für den April 2026 auf dem Berliner Label Staatsakt geplant.