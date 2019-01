Zoot Woman steht für minimalistische Synthie-Ästhetik, die tief in den 80ern verwurzelt ist. Dabei aber stets modern im Sound zeigt das Quartett aus dem Vereinten Königreich, dass sie weit mehr sind als nur das Phänomen eines Jahrzehnts. Songs wie „Grey Day“, „It’s Automatic“ und „We Won’t Break“ beweisen das eindrucksvoll.

1995 ursprünglich von Adam Blake und Stuart Price als Instrumentalband gegründet, fiel schon bald der Entschluss, dass für den musikalischen Ausdruck ein Sänger her musste. Die Wahl fiel auf Blakes Bruder Johnny, der seit 1999 den Sound der Band um facettenreiche Vokalintonationen erweiterte. Das Debütalbum „Living in a Magazin“ sowie der selbstbetitelte Nachfolger ernteten Lob und Anerkennung von Kritikern und Fans. Ab 2007 erhielt Zoot Woman Unterstützung von Jasmin O’Meara, die auch am nächsten Album „Things Are What They Used to Be“ beteiligt war. Mit den folgenden Langspieler „Star Climbing“, „Absence“ und „Redesigned“ experimentierte die Formation weiter und entwickelte einen einzigartigen, prägnanten Sound, der bis heute nichts von seinem Wiedererkennungswert verloren hat.

Zoot Woman nimmt das Publikum mit auf eine sphärische Reise in die Tiefen des Selbst. Lassen Sie sich von einem Klangteppich faszinieren, der zum Träumen einlädt und den Alltag vergessen macht. Jetzt Ticket sichern!