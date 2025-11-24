Crop-Top, Skyline, Nike Shox, Nightlife – auf Social Media kommt man an der Künstlerin Zsá Zsá nicht mehr vorbei: Mit ihrer neuen Single „bad bunnies“ landet sie direkt auf Platz 1 der TikTok Music Charts. Dabei ist die in Berlin lebende Künstlerin nicht nur mit „zehn Bad Bunnies auf 'nem Boot“ zu finden – sondern jetzt auch bald auf Thirst Trap Tour. Das Leben, aus dem Zsá Zsá ihre Songs schreibt, findet ganz abseits der Norm statt: Mit 10 Jahren wird sie als Teil der „Wilden Hühner“ zum Kinderstar. Kurz darauf erlebt sie ihre Teenager-Jahre in Los Angeles, um nach Umwegen über Colorado und London in Berlin ihre Passion für Hyperpop zu entdecken. Zsá Zsás Musik steht für Hyperfemininity, Girls Supprt Girls und radikale Selbstentfaltung. Dabei mixt sie Trap- und Drill Beats mit glitchy Pop Sounds und trifft damit direkt ins Herz von GEN-Z.