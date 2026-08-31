„hallooo bebeees!

meine erste tour war eines der krassesten dinge, die ich (wegen euch) je erleben durfte. und danach war mir klar dass ich das bei der nächsten tour nochmal toppen will!

seit längerem hatte ich ehrlicherweise schon das gefühl dass mir das alles zu knapp wird mit der zweiten tour im März und ich euch bis dahin einfach nicht das geben kann was ich mir vorstelle und mehr zeit brauche für neue songs und ein crazy showkonzept das euch gerecht wird.

bei der letzten tour musste ich schon viel unreleased musik spielen um überhaupt eine ordentliche showlänge zu haben und weil ich euch ofc auf der kommenden tour neue songs geben will brauche ich mehr zeit um neue musik rauszubringen

ich will nicht nur "abliefern" sondern euch die heftigste show bieten die ich kann deshalb verschieben wir die tour in den oktober 2026 und die neuen dates folgen asap eure tickets könnt ihr auf jeden fall behalten aber falls ihr sie doch zurückgeben wollt weil es nicht passt gern bei eurem ticketsanbieter des vertrauens für alle die ihre tickets behalten habe ich mir ein kleines geschenk überlegt und wenn wir uns dann sehen hat sich das warten wirklich gelohnt

danke dass ihr da seid und mir vertraut und mich supportet

ich liebe euch über alles <3

und freu mich so krass auf oktober

Die bereits erstandenen Tickets behalten ihre Gültigkeit und können im Oktober genutzt werden, sollte eine Erstattung benötigt werden, erfolgt dies direkt über den Ticketanbieter.