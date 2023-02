Beim Running Dinner in Rothenburg ob der Tauber lernen Sie an einem Abend vier Gastronome kennen. Nach jedem Gang wechselt ihr die Station.

Wo ihr beginnt und wo ihr aufhört, wird ausgelost. Es wird ein vegetarisches Menü serviert.

Teilnehmende Betriebe: Better Together, Villa Mittermeier, Hotel Reichsküchenmeister, Landwehrbräu am Turm