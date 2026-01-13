Zsamm: Das Running Dinner

Gänge. Locations. Stile.

Eure Verpflegungsstationen:

Villa Mittermeier

Hotel Reichsküchenmeister

Die Molkerei

Landwehr-Bräu am Turm

Auf die Plätze, fertig – Tischlein deck dich! Rothenburg bekommt sein fünftes Running-Dinner. Wir laden euch ein, zu einem aufregenden, mitreißenden, faszinierenden, kulinarischen Rundlauf. Und keine Sorge: sportlich wird‘s dabei nur für den Gaumen.

Ein Abend von uns – für euch.

Das vielleicht gemütlichste Rennen der Welt führt euch in die Villa Mittermeier, den Reichsküchenmeister und das Landwehr-Bräu am Turm. Im Ziel trefft ihr alle in der Molkerei zum Flying Dessert zusammen. Den passenden Drink dazu serviert euch das Mucho Amor. Und Musik gibt’s auch. So wie sich das eben gehört für eine echte Marathon-After-Party.

Was ihr wissen müsst:

Die Spielregeln:

Nach jedem Gang wechselt ihr die Station. Wo ihr beginnt und wo ihr aufhört, wird für euch ausgelost. Die Infos bekommt ihr vorab. Laufgruppen sind gern gesehen. Vergiss bei der Buchung nicht anzugeben, mit wem du kommst, damit ihr zsamm laufen könnt.

Das Menü:

Regional, saisonal, vegetarisch. Kreativ zubereitet im Stil des jeweiligen Hauses. Inklusive ausgewählter Getränkebegleitung.

Laufgruppen sind gern gesehen.

Vergiss bei der Buchung nicht anzugeben, mit wem du kommst, damit ihr zusammen laufen könnt Und natürlich gilt: Der frühe Läufer… also worauf wartest du noch?