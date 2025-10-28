Ein echtes Punkkonzert, nur für Kinder? Geht das überhaupt? Aber sowas von! Nachdem das jährliche ZSK-Kinderkonzert in Berlin mit 600 Zuschauern inzwischen aus allen Nähten platzt, war klar, dass es eine ganze Tour geben muss. „Das sind für uns immer die allerschönsten Shows des Jahres“, sagt Sänger Joshi. „Wenn man nicht jetzt den Kids diese Musik näher bringt, wird es Punk in einigen Jahren nicht mehr geben.“

In gleich fünf Städten spielen die vier Berliner deshalb für den Punkrock-Nachwuchs. Es gibt Popcorn, Schatztüten und jede Menge richtig laute Musik. Angefangen hat alles 2022 in Berlin. Damals entschied sich die Band nachmittags nach dem Soundcheck eine kleine Minishow für die vielen Kinder im Freundes- und Familienkreis zu machen. 70 Kids kamen und feierten hart. Im Jahr darauf waren es schon 150 und im dritten Jahr nochmal doppelt so viele Kinder plus Eltern.

Wer dabei sein will, sollte sich also beeilen!

- Einlass 15:00, Beginn 15:30, kostenlose Schatztüten und Meet and Greet mit der Band 16:30 Uhr

- Als Kind gilt jeder Mensch von 1 bis 12 Jahre

- Zutritt für Kinder nur mit Kapselgehörschutz!

- Pro Kind dürfen maximal zwei Elternteile mitkommen

- Auch die Eltern brauchen ein gültiges Ticket

- Darf man als Erwachsene/r auch alleine kommen? NEIN!

- Gibt es nach der Show wieder kostenlose Schatztüten mit Süßigkeiten für alle? Na klar!