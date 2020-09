Zsuzsa Bánk - Sterben im Sommer

Was geschieht, wenn ein uns naher Mensch, wenn der Vater sterben muss? Davon erzählt Zsuzsa Bank in ihrem neuen Roman »Sterben im Sommer«: Seinen letzten Sommer verbringt der Vater am Balaton, in Ungarn, der alten Heimat. Noch einmal sitzt er in seinem Garten unter der Akazie, noch einmal steigt er zum Schwimmen in den See. Aber die Rückreise erfolgt im Rettungshubschrauber und Krankenwagen, das Ziel eine Klinik in Frankfurt am Main, wo nichts mehr gegen den Krebs unternommen werden kann. Es sind die heißesten Tage des Sommers, und die Tochter sitzt am Krankenbett. Dankbar erinnert sie sich an die gemeinsamen Jahre, verzweifelt denkt sie an das Kommende. Sie registriert, was verloren geht und was gerettet werden kann, was zu tun und was zu schaffen ist. Wie verändert sich jetzt das Gefüge der Familie, und wie verändert sie sich selbst? Zsuzsa Bánk, geboren 1965, lebt mit ihrer Familie in Frankfurt am Main. Für ihren ersten Roman »Der Schwimmer« wurde sie zahlreich ausgezeichnet. Für »Unter Hunden« aus ihrem Erzählungsband »Heißester Sommer« erhielt sie den Bettina-von-Arnim-Preis. Zuletzt erschienen ihre Romane »Die hellen Tage« und »Schlafen werden wir später«.