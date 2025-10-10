Zu Besuch bei Schimanek's Alpakafarm

Seit 2018 steht im Herzen des Limpurger Landes eine Tierfarm der ganz besonderen Art.

Auf Schimaneks Alpakafarm kümmert sich das achtköpfige Team in Eutendorf bei Gaildorf um liebenswürdige, wollige Huacaya-Alpakas und stellt aus ihrem Vlies hochwertige Naturprodukte her. Im Kurs lernen Sie bei Fütterung und Streicheleinheiten die Tiere genauer kennen, erkunden bei einer Führung den Hof und erfahren viele spannende Details zu den hergestellten Produkten und der Alpaka-Zucht.