Zu den Ursprüngen der VHS Geschichte

Der von Robert Bosch 1919 gegründete Verein zur Förde-rung der Volksbildung in Württemberg war der Ursprung weiterer Bildungseinrichtungen in Württemberg. Das Jubiläumsjahr der vhs stuttgart wird zu Beginn des kommenden Jahres durch ein Geburtstagstreffen abgerundet, das an die gemeinsamen Wurzeln erinnern und diese wieder stärker ins Bewusstsein rücken soll. Nach einem Impulsvortrag von Prof. Dr. Roland Müller, Leiter des Stadtarchivs der Stadt Stuttgart, der eigens über die mehr oder weniger eindeutige Verbindung vieler Institutionen zum Volksbildungsverein geforscht hat, sind die Nachfolgeorganisationen gefragt, den Fokus auf Ge-genwart und Zukunft zu lenken. Im Rahmen einer Talkrunde mit Buffet diskutieren die Leiterinnen und Leiter einiger dieser Organisationen darüber, wie ihre Bildungseinrichtungen den (Volks)Bildungsgedanken wach halten, was sie aus ihren Ursprüngen als Auftrag mitgenommen haben und wie die Herausforderungen der Zukunft auf diesen Grundlagen gemeistert werden könnten.

Zu Gast sind:

Friedrich-Koh Dolge, Leiter der Stuttgarter Musikschule, Friedrich Schirmer, Intendant der Württembergischen Landesbühne Esslingen, Hans-Reiner Soppa, ehemaliger Leiter der Landesakademie Comburg für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen Baden-Württembergs, Hans-Jürgen Rotter, Leiter des Stadtmedienzentrums Stuttgart, Katinka Emminger, Leiterin der Stuttgarter Stadtbibliothek und Helmut Schwimmbeck, Stellv. Leiter der Gmünder Volkshochschule.

Während der Veranstaltung können Sie ein leckeres Buffet genießen (Kosten 20.00 EUR), Anmeldung erforderlich unter Kursnr. 192-26007.