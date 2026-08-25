Zu Fuß durch Deutschland – 1.600 km von der Nordsee zur Zugspitze

Die Abenteurer und Fotografen Achill und Aaron Moser haben die ganze Welt bereist – und dabei auch ihre Heimat besser kennengelernt.

Bei ihrer Wanderung durch Deutschland begegnen sie den unterschiedlichsten Menschen: vom Fußballfan über Wandermönche bis hin zum Ranger. Fernab malerischer Städte treffen sie auf Wildschweine, Wölfe und Füchse. Und jeder Moment hinterlässt seine Spuren bei dem Vater-Sohn-Gespann.

Nun kommen die beiden in die experimenta und nehmen dich auf ihre Reise mit! Entdecke unser Land zwischen Nordsee und Zugspitze neu – mit traumhaften Aufnahmen und Live-Moderation.