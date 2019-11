Zu Gast bei der Filderklinik

Älter werden und Pflege in Filderstadt.

Eine Schnupperreihe - Themen die Interessieren -Leben und Pflegen – keine Einbahnstraße

"Die Aufnahme in das Krankenhaus“

Was mache ich als Angehöriger, wenn ein Familienmitglied in die Klinik muss? Als Notfall oder aber auch geplant? Welche Formalitäten sind erforderlich? An was muss ich denken?Antworten auf all diese Fragen soll Ihnen dieser Vortrag bringen. Es werden die Abläufe einer stationären Aufnahme dargestellt, vom Verwaltungsakt bis hin zu den ersten Stunden auf Station mit dem Ziel, dass Sie bereits im Vorfeld klären können, was später von Ihnen erwartet wird und ein künftig anstehender Klinikaufenthalt beruhigt angegangen werden kann.