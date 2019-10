Zu Gast bei Schumanns

Carolin Danner Klavier

Sabrina Hausmann Violine

Oscar Merchán Alba Viola

Yorick-Alexander Abe Violoncello

Das Klavierquartett Nymphenburg entführt die Zuhörer zum 200. Geburtstag von Clara Schumann in ihr Haus, in dem sich die wichtigsten Musiker der damaligen Zeit trafen und ihre neuesten Werke vorstellten. Neben Robert Schumanns zauberhafter Violinsonate in a-moll und Clara Schumanns bedeutendster Komposition, dem Klaviertrio in g-moll, erklingt auch Musik des wohl wichtigsten Gastes im Hause Schumann: Johannes Brahms. Ihn führten allerlei berufliche und private Verbindungen immer wieder zu den Schumanns. Das Ensemble portraitiert ihn mit einem seiner größten Werke: dem berühmten Klavierquartett in g-moll mit dem Zigeunerfinale.

Das 2015 gegründete Quartett hat die Leidenschaft und Schwärmerei dieser Werke verinnerlicht und kann bereits nach kürzester Zeit auf zahlreiche erfolgreiche Konzerte zurückblicken.