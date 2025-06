Zu Gast: Ostdeutschland verstehen • Diskussion mit Marco Wanderwitz

Landtagsabgeordnete Swantje Sperling lädt Marco Wanderwitz (ehemaliger Ostbeauftragter der Bundesregierung), Prof. Dr. André Bächtiger (Geschäftsführender Direktor des Instituts für Sozialwissenschaften, Universität Stuttgart) und Max Reschke (ehemaliger Landesvorsitzender der GRÜNEN Thüringen) zum Dialog über Zusammenwachsen und Auseinanderdriften

Unterschiedliche Entwicklungen in Ost und West prägen das politische und gesellschaftliche Leben in Deutschland. Dies schlägt sich auch in unterschiedlichen Wahlergebnissen nieder. In Zeiten wachsender Herausforderungen ist die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und die Verhinderung von Spaltungsentwicklungen wichtiger denn je.

Gegenseitiges Verständnis ist dafür zentral. Gemeinsam wollen wir daher "Ostdeutschland verstehen".

Wir diskutieren mit:

Marco Wanderwitz, ehemaliger Ostbeauftragter der BundesregierungProf. Dr. André Bächtiger, Geschäftsführender Direktor des Instituts für Sozialwissenschaften, Universität StuttgartMax Reschke, ehemaliger Landesvorsitzender der GRÜNEN ThüringenGemeinsam suchen wir nach Perspektiven für mehr Miteinander und Zusammenwachsen statt Auseinanderdriften.