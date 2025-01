Zu Gast: #RiseForEmpathy: One Billion Rising Tanzaktion

Tanzaktion gegen Gewalt an Mädchen und Frauen 2025 in Waiblingen

Waiblingen– Am Freitag, den 14. Februar 2025, wird das Kulturhaus Schwanen zum Schauplatz einer kraftvollen Botschaft:

One Billion Rising – die weltweite Tanzaktion gegen Gewalt an Mädchen und Frauen – findet erstmals in Waiblingen statt.

Um 19 Uhr heißt es: Gemeinsam tanzen, Solidarität zeigen und ein Zeichen für eine Welt mit mehr Empathie setzen!

Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist leider immer noch traurige Realität. Jede dritte Frau weltweit wird Opfer von Gewalt – sei es körperlich, psychisch oder emotional. One Billion Rising möchte auf dieses Problem aufmerksam machen und Menschen weltweit zum gemeinsamen Handeln bewegen.

#RiseForEmpathy – Tanzen für Veränderung:

In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto #RiseForEmpathy. Denn Empathie, das Einfühlungsvermögen in die Gefühle und Bedürfnisse anderer, ist ein wichtiger Schlüssel im Kampf gegen Gewalt.

Mitmachen und Tanzen:

Die Tanzaktion im Kulturhaus Schwanen ist offen für alle! Lernt die einfache Choreografie und seid dabei, wenn wir gemeinsam ein Zeichen setzen. Die Band der Popmusik School Fellbach sorgt für den passenden Rhythmus.

Mehr Informationen: www.onebillionrising.de/motto-2025-rise-for-empathy/

Reinhöhren: youtube.com/playlist