Zu Gast: Vortrag "Druck Machen!" von & mit Jürgen Resch

Das Bündnis Waiblingen für K21 lädt am Montag, den 5. Mai, um 19 Uhr zu einem Vortrag von Jürgen Resch, einem führenden Vertreter der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ins Kulturhaus Schwanen ein.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, Spenden sind willkommen.

Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe zeigt mit seinen Kampagnen, dass „Druck machen“ zum Erfolg führen kann. Mit dem neugeschaffenen Grundrecht von Kindern und Jugendichen auf eine bessere Zukunft, mit dem Dosenpfand, mit der Aufdeckung des Dieselskandals, mit den Umweltzonen und vielem mehr zeigt er, dass sich zivilgesellschaftliches Engagement lohnt. An diesem Abend wird er auch das Projekt S 21 und die drohende Abhängung der Gäubahn kritisch unter die Lupe nehmen.

Der Vortrag wird vom Bündnis Waiblingen für K21 in Kooperation mit K21 Kernen und dem Bündnis Rems-Murr für K21 veranstaltet und bietet den Gästen die Möglichkeit, nicht nur wichtige Einblicke in die Themen Nachhaltigkeit und Bürgerengagement zu gewinnen, sondern auch über die Zukunft der Mobilität in Baden-Württemberg zu diskutieren.

Diese Veranstaltung richtet sich an alle, die sich für Umwelt- und Verkehrspolitik interessieren und sich mit zukunftsweisenden gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen möchten. Wir laden herzlich ein, gemeinsam mit Jürgen Resch über die Macht zivilgesellschaftlicher Initiativen zu diskutieren und Inspiration für den eigenen Einsatz zu gewinnen.