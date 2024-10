Zu Gast: Waiblinger Bündnis für Demokratie

Regelmäßiges Plenumstreffen & Impuls

Gemeinsames Gestalten von Aktivitäten für Rechtsstaat und Menschenrechte.

Das Waiblinger Bündnis für Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte engagiert sich für Vielfalt und Toleranz und setzt sich konsequent zur Wehr gegen jegliche Form von Extremismus und Ausgrenzung. Die Plenumstreffen mit Vorträgen und Berichten aus den Arbeitsgruppen sind für alle Interessierten offen. Hier werden neue Ideen geboren und deren Umsetzung vorbereitet.

Komm vorbei und macht mit, denn Demokratie braucht uns alle!

Den aktuellen Stand des Waiblinger Bündnis & Kontakte zu den Arbeitsgruppen findet Ihr unter https://waiblinger-buendnis.de

Mo, 15. Jul PLENUMSTREFFEN

Bericht und Nachbesprechung Strategieworkshops vom 11. Juni

Mo, 16. Sep PLENUMSTREFFEN

Thema: "Die extreme Rechte in Baden-Württemberg"

Referent:in: Alexander Kleiss - Referent der Fachstelle mobirex

Mo, 18. Nov PLENUMSTREFFEN

Thema: "Zweifel an der Demokratie in Deutschland und weltweit"

Referent: Jürgen Lutz | Dozent in der Erwachsenenbildung u.a. VHS Remstal-Akademie

Weltweit ist die Zahl der gut funktionierenden Demokratien rückläufig. Durch den erbitterten Wahlkampf und einen möglichen Wahlsieg von Donald Trump sehen viele die Demokratie in den USA in Gefahr. Auch in Deutschland wachsen die Zweifel, immer mehr Menschen stellen das demokratische System in Frage. Wie lassen sich diese Zweifel an der Demokratie erklären? Was kann man gegen diese Politik- und Demokratieverdrossenheit tun?