Zu Gast: Waiblinger Bündnis für Demokratie

Demokratie lebt vom Mitmachen! Deshalb lädt das Bündnis für Demokratie Waiblingen alle engagierten Bürger*innen, Organisationen und Institutionen zum gemeinsamen Austausch und aktiven Gestalten ein.

Treffpunkt ist das Kulturhaus Schwanen – und zwar alle acht Wochen montags um 19:30 Uhr.

Mo, 20. Januar - Plenumstreffen & Vortrag

Thema: "Die Extreme Rechte - Entwicklungen und Gefahren für die Demokratie."

Referent: PD Dr. Rolf Frankenberger | Institut für Rechtsextremismusforschung (IRex) | Universität Tübingen

Was ist Rechtsextremismus? Welche Entwicklungen lassen sich in den letzten Jahren beobachten – bundesweit und in der Region? Welche Gefahren gehen von der extremen Rechten für unsere Demokratie aus?

Dr. Rolf Frankenberger geht diesen Fragen nach und beleuchtet aktuelle Entwicklungen und Strategien der extremen Rechten. Er analysiert die zunehmende Nutzung von Social Media zur Verbreitung rechtsextremer Ideologien und die gezielte Verschiebung politischer Diskurse. Welche Rolle spielen dabei Sprach- und Identitätspolitik? Wie vernetzt sich die extreme Rechte mit etablierten Parteien? Und welche Möglichkeiten gibt es, diesen Entwicklungen entgegenzuwirken?

Was euch bei den Treffen erwartet:

Spannende Impulsvorträge rund um das Thema Demokratiebildung

Updates und Diskussionen zu aktuellen Aktionen des Bündnisses

Die Möglichkeit, sich aktiv in Arbeitsgruppen einzubringen

Ein offener Austausch mit Gleichgesinnten

Das Bündnis für Demokratie Waiblingen hat sich im Februar 2024 gegründet und setzt sich aktiv für die Werte unserer Demokratie ein. Gemeinsam wollen wir ein Zeichen setzen gegen Extremismus und für eine tolerante und vielfältige Gesellschaft.

Kommt vorbei und macht mit! Demokratie braucht uns alle!