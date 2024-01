Cowboys und Piraten treffen auf Prinzessinnen, Zauberer und viele andere Figuren. Beim Kinderfasching in der Gäublickhalle in Leonberg-Gebersheim geht es bunt zu und hoch her. Seid gespannt auf lustige Spiele, spannende Auftritte und fröhliche Musik, die die kleinen Närrinnen und Narren begeistert werden. Natürlich wird auch für Speis und Trank gesorgt.