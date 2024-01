Am 03. Februar 2024 führt der 1. Karnevalverein Leonberg Gesellschaft Engelberg e.V. in der Gäublickhalle in Leonberg-Gebersheim seine Fasnet LE-O Party durch. Geboten werden unter anderem Showtänze, Guggenmusik, viel Stimmung und Musik. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.