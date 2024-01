Taschenlampenausleihe: Bücherei im Dunkeln

Wenn am 06. Februar 2024 um 18:00 Uhr die Lichter in der Bücherei ausgehen, heißt das ausnahmsweise nicht Feierabend, sondern Taschenlampen raus! Denn an diesem Tag ist die Bücherei über die regulären Öffnungszeiten hinweg von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet.

Entdecken Sie die Bücherei im spärlichen Licht einer Taschen- oder Stirnlampe neu. Sie können in einer ganz ungewöhnlichen Atmosphäre in Büchern schmökern und diese selbstverständlich auch direkt mit nach Hause nehmen. Der Ausleih- und Rückgabebetrieb ist an diesem Tag auch bis 20:00 Uhr möglich.