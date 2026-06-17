Zu neuen Ufern

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Graphik-Kabinett Backnang Petrus-Jacobi-Weg 5 5, 71522 Backnang

Im Jahr 2026 präsentiert das Graphik-Kabinett zwei Ausstellungen, die den tiefgreifenden kulturellen und räumlichen Wandel durch die Industrialisierung beleuchten. 

 Zu neuen Ufern veranschaulicht, wie Künstler auf diese Umbrüche mit neuen Motiven und erweiterten Perspektiven reagierten. Druckgraphiken aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert dokumentieren eindrucksvoll den Einfluss technischer Innovationen auf Wahrnehmung und Bildwelten. 

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Graphik-Kabinett Backnang
Graphik-Kabinett Backnang Petrus-Jacobi-Weg 5 5, 71522 Backnang
Kunst & Ausstellungen
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