Im Jahr 2026 präsentiert das Graphik-Kabinett zwei Ausstellungen, die den tiefgreifenden kulturellen und räumlichen Wandel durch die Industrialisierung beleuchten.

Zu neuen Ufern veranschaulicht, wie Künstler auf diese Umbrüche mit neuen Motiven und erweiterten Perspektiven reagierten. Druckgraphiken aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert dokumentieren eindrucksvoll den Einfluss technischer Innovationen auf Wahrnehmung und Bildwelten.