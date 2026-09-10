Unter dem Titel „... zu unsern Zeiten“ gestaltet der renommierte Südwestdeutsche Kammerchor Tübingen ein Programm zum Thema Frieden und Demokratie mit überwiegend zeitgenössischen Werken.

Der Konzerttitel nimmt Bezug auf Martin Luthers Text „Verleih uns Frieden gnädiglich“, der in einer Vertonung des schwedischen Komponisten Thomas Jennefelt (*1954) erklingt. Die Sehnsucht nach Frieden und der Kampf für die Demokratie sind auch Thema der Kompositionen von Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847), Kurt Hessenberg (1908–1994), Benjamin Britten (1913–1976) aus England, Ysaӱe Maria Barnwell (*1946) aus den USA, Anna-Karin Klockar (*1960) aus Schweden, Hanna Hawrylez (1958–2022) aus der Ukraine und anderen.