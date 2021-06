Zu weit weg aber Freunde für immer

Der Film „Zu weit weg Freunde für immer“ wird am Freitag, 23. Juli 2021, um 18 Uhr im Filmpalast Forum, gezeigt. Einlass ist bereits ab 17:15 Uhr. Im Anschluss an die Filmvorführung möchten wir gerne mit Ihnen in den Austausch kommen und uns kennenlernen. Die Filmvorführung wurde von der Integrationslotsin am Landratsamt Ansbach, Diana Jones, in Kooperation mit der Beauftragten für Gemeinwesen und Soziales der Stadt Rothenburg, Anke Schrenk, angeregt und veranlasst und wird vom Bayerischen Staatsministerium des Inneren, für Sport und Integration gefördert. Es freut uns ganz besonders, dass unsere Integrationsbeauftragte Christine Reitelshöfer des Landkreises Ansbach auch mit anwesend sein wird. Der Eintritt ist frei.

Der Film handelt von einem 11-jährigen Jungen, der mit seiner Familie aufgrund der Umsiedelung eines Braunkohleabbaus aus seinem Heimatort in eine Großstadt ziehen muss. In seiner neuen Schule trifft er auf einen anderen 12-jährigen Flüchtlingsjungen aus Syrien namens Tariq. Ben ist ein Außenseiter an seiner neuen Schule, da Tariq ihm nicht nur in der Klasse, sondern auch auf dem Fußballplatz das Rampenlicht stiehlt. Letztendlich verbindet die beiden aber mehr, als ihnen anfangs lieb ist. Rasch werden die beiden Jungen Freunde. (FSK 0 - 88 Minuten, Deutschland 2019)

(Quelle: Wikipedia)

Plätze können bei

Diana Jones diana.jones@landratsamt-ansbach.de Tel. 0981-468-5123 o-der Anke Schrenk anke.schrenk@rothenburg.de Tel. 09861-8739424

reserviert werden.

Ein Ansprechpartner der Gruppe mit seiner Telefonnummer oder Mailadresse und die Anzahl der Haushalte mit der jeweiligen Personenzahl ist anzugeben. Da die Platzanzahl begrenzt ist, erfolgt die Vergabe nach Eingang der Anmeldungen. Anschließend erhält jeder Besucher eine Bestätigung.

Unter Einhaltung des derzeit gültigen Hygienekonzepts für Kino-betriebe erfolgt die Zuweisung der Plätze durch das Personal des Kinopalastes. Eine FFP2 Maske ist mitzubringen und auch dementsprechend von allen Gästen (ausgenommen sind Kinder bis 6 Jahre) zu tragen.

Anmeldung erforderlich

Anmeldeschluss: 2021-07-22