Zu weit weg

Deutschland 2019 | FSK 0 | empfohlen ab 10 Jahren | 91 Minuten | Regie: Sarah Winkenstetter

Vielfach prämierter, sympathischer, einfühlsamer und humorvoller Kinder- und Familienfilm, der geschickt Drama und Abenteuer vermischt. Da sein Heimatdorf einem Braunkohletagebau weichen soll, müssen Ben und seine Familie in die nächstgrößere Stadt umziehen. In der neuen Schule ist er erst mal der Außenseiter. Und auch im neuen Fußballverein laufen die Dinge für den talentierten Stürmer nicht wie erhofft. Zu allem Überfluss gibt es noch einen weiteren Neuankömmling an der Schule: Tariq, Flüchtling aus Syrien, der ihm nicht nur in der Klasse die Show stehlt, sondern auch noch auf dem Fußballplatz punktet. Wird Ben im Abseits bleiben – oder hat sein Konkurrent doch mehr mit ihm gemeinsam als er denkt?