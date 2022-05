× Erweitern Zucchero

Italiens heißgeliebter Blues-Rock Superstar ZUCCHERO kommt zurück nach Deutschland.

Dabei stellt der Sänger und Songschreiber Adelmo Fornaciari sein neues Album "D.O.C" vor, das am 08. November 2019 über Polydor/Universal erscheint. ZUCCHERO gastiert am 1. Juni 2022 in Stuttgart in der Schleyer-Halle.

Dreieinhalb Jahre nach der Veröffentlichung seines letzten Studioalbums, kündigt ZUCCHERO "Sugar" Fornaciari in dieser Woche seinen neuen Longplayer an: "D.O.C." wird das 14. Studioalbum des Italieners heißen, das am 08. November 2019 bei Polydor/Universal erscheint. Mit weit über 60 Millionen verkauften Alben längst eine Ikone der internationalen Musiklandschaft, klingt der Bluesrock-Meister ZUCCHERO auch auf dem neuesten Werk so ehrlich und geerdet wie eh und je, wenn er seiner gewaltigen Fanbase insgesamt 14 brandneue Kompositionen (elf Titel + drei Bonustracks) präsentiert.