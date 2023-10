Wie viel Zucker ist gesund? Was stellt er mit und in unserem Körper an? Warum ist das Verlangen nach Süßem so groß und mit welchen Tricks kann man im Alltag Abhilfe schaffen?

Diesen und anderen Fragen rund um das Thema Zucker wollen wir an diesem Abend im Vortrag auf den Grund gehen.