Die "Schöpfungsgeschichte", die heute von der modernen Naturwissenschaft erzählt wird, beginnt mit einem wirklich universellen Event: dem sogenannten Urknall.

Durch ihn entsteht die Welt, Raum und Zeit. Aber wie kommt man auf solche seltsamen Ideen? Was spricht eigentlich dafür, dass es sich hierbei nicht nur um eine weitere unter vielen Meinungen handelt? Was macht diese Idee für die meisten Naturwissenschaftler so überzeugend? Mehr dazu an diesem Abend.