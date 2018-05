Zucker in der Werbung

Werbung für zuckerreiche Lebensmittel steht immer wieder in der Kritik. Wie weit verbreitet ist sie überhaupt? Macht es Sinn, diese Werbung zu regulieren? Der Medienforscher Prof. Dr. Jens Vogelgesang untersucht diesen Aspekt der Zuckerdebatte und diskutiert ihn in der Brown Bag Lecture. Die Veranstaltungsreihe im Jubiläumsjahr verbindet das gemeinsame Essen in der Mittagspause mit Neuigkeiten zu einem spannenden Thema. Deshalb gilt: Vesper zur Veranstaltung selbst mitbringen – denn der Begriff „Brown Bag" bezieht sich auf die in den USA übliche Farbe von Brotzeittüten. Für geistige Nahrung sorgen Referentinnen und Referenten der Universität.