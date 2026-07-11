Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Zweiflingen e.V. lädt am Samstag, 7. November 2026, zum legendären Zuckerrübendanz in die Mehrzweckhalle Zweiflingen ein.

Freut euch auf einen geselligen Abend mit Getränken aller Art an verschiedenen Bars und bester musikalischer Unterhaltung. Für ordentlich Stimmung sorgen @die_waldmuehlbacher mit Liedern für Jung und Alt.

Ein besonderes Highlight ist die Prämierung der schwersten Zuckerrübe. Hierzu dürfen alle ihre saubere Zuckerrübe mitbringen und bis 21.00 Uhr zur Prämierung abgeben. Die schwerste Rübe wird mit einem tollen Preis belohnt. Als besonderes Highlight dürfen wir hierzu die Deutsche Zuckerrübenkönigin bei uns begrüßen.