Zündfunk - Stammtisch "Wie müssen reden"

Der Zündfunk, das Szenemagazin auf Bayern 2, und die Nemetschek Stiftung, die sich der Förderung der demokratischen Kultur widmet, gehen ab dem Frühjahr raus aufs Land, in die kleinen Großstädte, in die bayerischen Regierungsbezirke, und bringen Politiker, Journalisten, Kulturtreibende und die Bevölkerung zusammen. An die Stammtische. In die Wirtshäuser.

Aber: "Nicht wir Journalist*innen geben die Themen vor, die Teilnehmer*innen bestimmen selbst, was ihnen wichtig ist, was sie fragen wollen – in einer Art Speed Dating an Bierbänken. Je eine Bierbank kann sich mit einem von uns mitgebrachten Politiker, Journalisten, Musiker oder Kabarettisten unterhalten, Fragen stellen, Sorgen und Nöte mitteilen, Forderungen stellen. Und dann geht es weiter an den nächsten Tisch, zum nächsten Adressaten."

Das hat im vergangenen Jahr im Vorfeld der Bundestagswahl bereits sehr gut funktioniert. Die Veranstaltungen wurden begeistert angenommen, es kamen hoch interessante Diskussionen über die unterschiedlichsten Themen zustande und das politische Personal aus Bund, Land, Kreisen oder Gemeinden hat sich dem Bürgerdiskurs gestellt. Das Ziel war und ist, den direkten Zugang zu Politik zu ermöglichen, mit den Verantwortlichen auf Augenhöhe, und dadurch dem landläufigen Gefühl des „die da oben und wir hier unten“ etwas entgegenzusetzen.

Im Juni ist die Reihe "Wir müssen reden" schon in Augsburg, in Regensburg und in Murnau zu Gast.