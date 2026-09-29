Zugabe: Winterlese – Büchermarkt unabhängiger Verlage

Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagein Bad Mergentheim laden knapp 20 Verlage zum stöbern, entdecken und plaudern ein.

Knapp zwanzig Verlage, Lesungen und Gespräche (mit Kerstin Ehmer, Thomas Gross, Jutta Habedanck, Jona Elisa Jeska, Dilek Mayatürk und Eva Christina Zeller), ein Kindervorleseprogramm, Kaffee und Kuchen (angeboten vom Freundeskreis der Reihe Literatur allerorten) – all das erwartet Sie bei der 8. Bad Mergentheimer Winterlese, dem Büchermarkt unabhängiger Verlage im Evangelischen Gemeindezentrum.

Der bereits zum achten Mal stattfindende Büchermarkt bietet Gelegenheit zum Stöbern und Kauf von Weihnachts- und Selbstgeschenken, zum Plaudern mit Verlegerinnen und Verlegern (die sich traditionsgemäß bereits am Vorabend in der Buchhandlung Moritz und Lux mit ihren Lieblingsbüchern der Saison vorstellen). Diesmal mit dabei: ein Messestand von Studierenden der Universitäten Tübingen und Stuttgart, die ihre Erkundungen der Literaturlandschaft Baden-Württemberg präsentieren.

Gewinnen kann man auch etwas: eine Reise mit Übernachtung in einem Literaturhotel. Und das Allerbeste: Der Eintritt ist wie immer frei!

In Kooperation mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, der Reihe Literatur allerorten und der Buchhandlung Moritz und Lux.