Wir begrüßen Zugezogen Maskulin live in der Schräglage!

Auf ihrem neuen Album „10 JAHRE ABFUCK“ berichten Zugezogen Maskulin von der Ankunft aus der deutschen Provinz in Berlin, „geblendet von den Lichtern, fühlte mich wie Ivan Drago“ und davon, wie man bei„Rap.de“ Menschen interviewt, die einige Jahre später anderen Menschen in Syrien den Kopf abschneiden werden. GRIM104 und TESTO erzählen vom trüben Weg hin zum Erfolg, als „ZM auf dem Normiefest“ spielten, vor Typen mit Deutschlandhut und mit DJ Ötzi als Kontrastprogramm. Blicken auf Männer und einengende Männlichkeitskonzeptionen, wenn im Hort aus „zwei Deckenund zwei Stühlen“ eine „Liebeshöhle“ wird, in der ein Spielkamerad Küsse auf den Bauch verteilt – und blicken auf Frauen, aus den Augen eines Incel-Raubtiers, dessen Geilheit kein Ventil gesetzt ist und aus den Augen des feministischen Posterboys, dem ein „The Future is female“ genauso schnell von den Lippen geht, wie der bedrohlich-aufdringliche Anruf nachts um 3.

Nachdem wir im Herbst 2021 mit den „Bodega Shows“ bereits sieben Konzerte mit der Unterstützung des Förderprogrammes „Neustart Kultur“ umsetzen durften, freuen wir uns sehr auf die diesjährige Reihe mit dem schlichten Titel „Live in der Schräglage“.

