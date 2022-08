Wir begrüßen YRRRE live in der Schräglage!

„Aber was du halt nicht weißt, ist, dass ich mittlerweile jede Serie auf Netflix kenne Und dass ich neun Staffeln How I Met Your Mother in fünf gottverdammten Nächten stemme.“

Assoziativ und intuitiv, aber doch auf den Punkt, verpackt YRRRE in scheinbar beiläufigen Beobachtungen und Bekundungen all den Schmerz und die Schönheit dieses Wahnsinns namens Leben. Damit berührt er mal ganz zart und behutsam und trifft einen dann wieder mit voller Wucht in die Magengegend.

„Feinstaub“, das neue, zweite Album von YRRRE, ist auf vielen verschiedenen

Ebenen erstaunlich. Hier schreibt jemand mit einer Selbstverständlichkeit Sätze,

Zeilen und Texte, die es so noch nicht gegeben hat.

Nachdem wir im Herbst 2021 mit den „Bodega Shows“ bereits sieben Konzerte mit der Unterstützung des Förderprogrammes „Neustart Kultur“ umsetzen durften, freuen wir uns sehr auf die diesjährige Reihe mit dem schlichten Titel „Live in der Schräglage“.