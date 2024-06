Zukunft der Arbeit: Wie wollen wir 2048 leben und wirtschaften? Klima, Karma und Karriere Online-Workshop

Zukunft der Arbeit / 27. Juni 2024 / 18.00-19.30 Uhr / Online

Wie leben und arbeiten wir im Jahr 2048 und wie kommen wir dahin? Wie begegnen wir den aktuellen sozialen und ökologischen Krisen auf dem Weg? Über diese Fragen wollen wir im Online-Workshop mit Frauke Linne (Konzeptwerk Neue Ökonomie) gemeinsam nachdenken und diskutieren.

Wir schauen uns an, warum unser aktuelles Wirtschaftssystem nicht nachhaltig ist und welche Alternativen es gibt. Denn: Es gibt Ideen und Wege, bei denen unsere menschlichen Bedürfnisse und der Erhalt der ökologischen Lebensgrundlagen im Mittelpunkt stehen! Wir sprechen darüber, wie wir 2048 arbeiten, was als Arbeit gilt und welche Arten von Arbeit in Zukunft mehr Bedeutung haben werden.

