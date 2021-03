Zukunft braucht Ausbildung

Das Corona-Virus bestimmt weiterhin die Nachrichten und sorgt für Verunsicherung. Auch Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern fragen sich, ob es in Zeiten von Corona überhaupt Sinn macht, sich um einen Ausbildungsplatz zu bewerben. Die Antwort lautet ganz klar: Ja! Denn der Ausbildungsmarkt im Landkreis Ludwigsburg zeigt sich von der Covid-19-Pandemie bislang kaum beeinträchtigt. Viele Unternehmen versuchen sogar gezielt, die Zeit der Krise zu nutzen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Bis Februar wurden dem Arbeitgeber-Service gut 2.100 betriebliche Ausbildungsstellen gemeldet, das waren rund 5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Eine duale Ausbildung bietet attraktive Chancen für einen guten Start ins Berufsleben

Die dualen Auszubildenden erhalten nicht nur das erforderliche theoretische Wissen vermittelt, sie erlernen gleichzeitig die Praxis im Betrieb und erleben den beruflichen Alltag vor Ort. Bringt der oder die Auszubildende während der Ausbildungszeit gute Leistungen, hat er oder sie eine hohe Chance, anschließend vom Betrieb übernommen zu werden. Und sollte er oder sie sich nach der dualen Ausbildung für eine Weiterbildung entscheiden, gibt es auch dafür zahlreiche Möglichkeiten wie zum Beispiel Fachwirt, Meister oder ein Studium.

Speed Dating geht online – virtuelle Ausbildungsmesse

Die Agentur für Arbeit Ludwigsburg veranstaltet für alle Jugendlichen auf der Suche nach einer Ausbildung von Montag, 15. März bis Freitag, 19. März 2021 ein Online-Speed-Dating. In einem virtuellen Besprechungsraum präsentieren Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihr Unternehmen sowie ihre offenen Ausbildungsplätze und kommen ins Gespräch mit den interessierten Jugendlichen. Die jungen Menschen erhalten über diesen Weg die Chance, sich zu präsentieren, Erfahrungen in Gesprächen mit Personalverantwortlichen zu sammeln, ihre Bewerbung zu platzieren und in Ausbildung zu kommen.

Auf der Internetseite www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigsburg/berufsberatung finden die angehenden Azubis alle teilnehmenden Unternehmen mit ihren Ausbildungsstellen. Per Klick können Bewerberinnen und Bewerber mit den Ausbildungsverantwortlichen oder zukünftigen Cheffinnen und Chefs in Kontakt treten und beispielsweise über Ausbildungsinhalte und Bewerbungsmodalitäten, sprechen. Während der virtuellen Ausbildungsmesse können auch direkt Termine zum Vorstellungsgespräch oder für ein Praktikum vereinbart werden.