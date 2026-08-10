Zukunft gestalten: Best Possible Self

Selbstfürsorge und Lebensfreude geraten in einem stressigen Alltag oft in den Hintergrund.

Inhalt dieses Kurses soll sein, die psychische Gesundheit zu fördern, Stärken auszubauen und neue Perspektiven zu gewinnen. Das Konzept „Best Possible Self“ aus der Positiven Psychologie ist dabei eine zentrale, kraftvolle Methode, um Vision, Motivation und Lebenssinn zu verbinden - und ganz konkret ins Handeln zu kommen. Der Kurs vermittelt theoretische Inhalte aus der Positiven Psychologie. Die Kursteilnehmenden stärken ihre psychische Gesundheit, Resilienz und Selbstwirksamkeit und entwickeln mit Hilfe wissenschaftlich fundierter Methoden eine klare und motivierende Vision für sich. Praktische Übungen in Einzel- und Gruppenarbeit, Reflexionsrunden und Meditation ergänzen die Kursinhalte. Zudem erhalten die Kursteilnehmenden zu Beginn ein Workbook, das zur Arbeit im Kurs und zwischen den Kursterminen dient.