Zukunft gestalten: Wirtschaft & Nachhaltigkeit. Im Gespräch mit Wolfgang Grupp.

Was lässt sich aus einem Unternehmerleben für die Zukunft lernen? Wolfgang Grupp gilt als Unternehmer mit Haltung, als der Mann mit dem Affen aus der Tagesschau- Werbung. Doch was bleibt vom Lebenswerk, wenn die nächste Generation übernimmt? Was bedeutet Loslassen? Und wie lässt sich ein neuer Lebensabschnitt genießen? Im Gespräch mit F.A.Z.-Wirtschaftsredakteur Jan Hauser spricht der langjährige Inhaber von Trigema über Werte, Verantwortung und seine Wünsche für die Wirtschaft von morgen.

Moderation: Jan Hauser, (F.A.Z.-Wirtschaftsredakteur)