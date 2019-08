Zukunft der Arbeit v-Zukunft des Menschenbildes Antworten auf die Frage zum Verhältnis von Mensch und Technik

Vortrag von Welf Schröter, Leiter des „Forum Soziale Technikgestaltung“

Ideenforum „Leben, Lernen und Arbeiten in der Zukunft – was sagt uns das Bauhaus heute?“

Einhundert Jahre nach der Gründung des Bauhauses stehen wir heute erneut vor der Frage, wie das Verhältnis zwischen Mensch und Technik, zwischen sinnlich greifbarer Arbeit und virtueller Arbeit gestaltet werden soll. Zum ersten Mal ergibt sich die technische Möglichkeit, dass die „Handlungsträgerschaft Mensch“ sich verschiebt zur „Handlungsträgerschaft Technik“. Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Erleichtert uns die Technik der „selbstlernenden Systeme“ unser Leben oder spaltet sie unsere Gesellschaft in Menschen mit Job und solche ohne? Wie kann der soziale Zusammenhalt gestärkt werden? Wie können wir mit Hilfe neuer technischer Möglichkeiten die Klimagefahren vermeiden? – Der Referent befasst sich seit 28 Jahren mit der Entwicklung der Digitalisierung. Er vermittelt Orientierung und will ermutigen. Ein Abend für Neugierige und für jene, die viele Fragen haben.

Welf Schröter ist Mitbegründer der „Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg“ des Landes Baden-Württemberg, Partner im BMAS-INQA-Netzwerk „Offensive Mittelstand“, Partner im INQA-Netzwerk „Offensive Gutes Bauen“, Partner im BMBF-Projekt „Prävention 4.0“, Partner im BMAS-Handwerker-Projekt „DigiGAAB“, Mitglied im IT-Unternehmensnetzwerk „Baden-Württemberg: Connected“, zeitweise Mitglied in diversen Beratungsgremien des Bundeswirtschaftsministeriums, Moderator des www.blog-zukunft-der-arbeit.de, Mitinitiator und Co-Moderator des früheren Expertenkreises „Elektronische Geschäftsabwicklung und elektronische Wirtschaftsförderung“ Mössingen (2005-2010), Autor zahlreicher Aufsätze und Herausgeber des Buches „Autonomie des Menschen – Autonomie der Systeme. Humanisierungspotenziale und Grenzen moderner Technologien“.