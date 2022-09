Zukunftsklangraum

Fellbachs Beitrag zum Festival der KulturRegion Stuttgart mit dem Titel ÜBER:MORGEN vereint die 15. Triennale Kleinplastik, die IBA und die KulturRegion in einem außergewöhnlichen Kunst-Musik-Projekt. Eines der Fellbacher IBA-Gelände verwandelt sich in einen Open-Air-Club. Soundkünstler*innen der Triennale sowie weitere DJs und Musiker*innen aus der Region bespielen das vom Stuttgarter DJ-Team „Sentinel“ gebaute jamaikanische Soundsystem. Rings um die mobile Soundanlage wird ein Verweilort mit Musik, Food, Drinks, (urban) sports und Workshops geschaffen, inspiriert vom YAAM Berlin. In Zusammenarbeit mit der IBA-Koordinationsstelle Fellbach, kuratiert vom Kulturkabinett e. V.