Zukunftsmusik Tour 2019

Anti-Superstar DJ, International DeeJay Gigolo Label Boss, GQ Man of the Year, Playboy, Jetsetter, absoluter Lebemann, und schlicht durch und durch Künstler – mit großem Stolz verkünden wir die Rückkehr des Bavarian Gigolo DJ Hell nach Schwaben, und zwar in unsere bescheidene kleine Hütte! Dass die dabei an die Grenze ihrer Kapazitäten kommen wird, brauchen wir wohl nicht erklären. Wir freuen uns auf eine rauschende Nacht!