Zukunftsmusik

„Musik kann die Welt verändern“ – diesen Worten von Ludwig van Beethoven folgend veranstalten die Kulturstiftung Hohenlohe und das Mulfinger Unternehmen ebm-papst gemeinsam diesen konzertanten Unterhaltungsabend.

Dieser will das Zukunftsthema Nachhaltigkeit mit Hilfe der Kultur in die Gesellschaft tragen. Unter der Federführung der Initiative Culture4Climate haben sich die beiden Akteure zu einem ungewöhnlichen, aber schöpferischen Tandem zusammengefunden. Ziel dieser Klimapartnerschaft ist es, Synergien zwischen der kreativen Kraft der Kultur und der Innovationskraft der Wirtschaft für Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu schaffen. ebm-papst ist seit 1994 im Förderkreis der Kulturstiftung Hohenlohe und gewinnt 2024 zum zweiten Mal den Deutschen Nachhaltigkeitspreis.

Mit Lea Brückner kann nicht nur eine ausgezeichnete Geigerin, sondern auch eine leidenschaftliche Klimabotschafterin gewonnen werden. Sie verkörpert eine neue Generation von Kulturschaffenden, die ihre Musik nicht losgelöst von den Geschehnissen der Gesellschaft sehen. Früh beginnt sie sich sozial und für mehr Nachhaltigkeit in der Kultur zu engagieren. Dafür wird sie 2024 mit einem Opus Klassik ausgezeichnet. Abgerundet wird der Abend mit einem Auftritt der Pendel Marionetten sowie weiteren Beiträgen aus dem Hause ebm-papst.