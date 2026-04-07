Zukunftsmusik

Lea Brückner & Ensemble

Lea Brückner Violine & Moderation / Gábor Ladanyi Gitarre / Pavel Efremov Akkordeon / Béla Bluche Kontrabass

Ein sommerliches Programm zwischen Barock und Tango bieten Ihnen die vier Musikerinnen und Musiker im ehrwürdigen Rittersaal. Dabei geht es im wahrsten Sinne klanglich um die Welt. Musikalisch werden hier einige Länder bereist und die Stücke reichen von rumänischen Horas über Flamenco hin zum Tango nuevo in Buenos Aires. Spannend ist dabei die außergewöhnliche Instrumentenkombination. Es geht dem Quartett und vor allem Lea Brückner aber wirklich auch um unsere Welt. Sie setzt sich engagiert für Klimaschutz und Nachhaltigkeit ein und verbindet das mit ihren Bühnenprogrammen. Dafür erhält sie 2024 den ECHO-Klassik. Mit eigenen Arrangements und Eigenkompositionen stellt sie sich u.a. mit Vivaldis und Piazzollas Vier Jahreszeiten die Frage, wie im Laufe der Zeit der Klimawandel sogar hörbar wird. Musik ohne Grenzen!