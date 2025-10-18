Du möchtest wissen, was beruflich alles in dir steckt?

Dann komm zum Zukunftstag am Klinikum Heidenheim. Unsere hausinterne Karrieremesse bietet jungen Menschen, Berufsstartern und Fachkräften eine hervorragende Gelegenheit, unsere vielfältigen Karrieremöglichkeiten kennenzulernen.

Tauche ein in unsere Ausbildungs- und Studienangebote, lausche spannenden Fachvorträgen und erhalte exklusive Einblicke in persönliche Gesprächen.

Außerdem erwarten dich interaktive Aktionen, ein Glücksrad mit tollen Gewinnen und frisches Popcorn für den perfekten Messesnack!

Weitere Informationen findest du unter: https://www.zukunftstag-die-heidenheimer.de/

Sei dabei und entdecke, wie deine Zukunft bei uns aussehen kann!

Wir freuen uns auf dich!