Zukunftswerkstatt der Stadtbibliothek Reutlingen

Bibliotheken verändern sich! Auch die Stadtbibliothek Reutlingen ist längst mehr als eine reine Ausleihstation von Büchern. Gesellschaftliche und digitale Entwicklungen treiben den Wandel stärker voran, genauso wie Ihre individuellen Bedürfnisse als Besucher/in und Nutzer/in der Stadtbibliothek.

Vom innovativen, kreativen und digitalen Werkraum bis zum Wohnzimmer der Stadt - wie muss die Stadtbibliothek Reutlingen von Morgen aussehen?

Welche Dienstleistungen muss die Stadtbibliothek anbieten?

Welche Aktivitäten müssen in der Stadtbibliothek möglich sein?

Wie müssen die Räume gestaltet sein?

Wir laden Sie herzlich zu unserem „World Café“ am Samstag, den 14. März 2020, von 10 bis 13 Uhr im Großen Studio der Stadtbibliothek Reutlingen ein. Bitte helfen Sie uns bei der Planung und melden Sie Sie sich bis Donnerstag, 12. März unter stadtbibliothek@reutlingen.de, Telefon 07121 303-2847 oder persönlich bei uns an.

Das World Café ist eine Methode, die den Wissensaustausch und das Brainstorming in größeren Gruppen ermöglicht. Wir führen Sie mit einem Input ins Thema ein. An Themen-Tischen kommen Sie dann moderiert in kleinen Gruppen ins Gespräch. Ideen werden direkt auf die Tischdecke geschrieben. Nach vorgegebener Zeit wird der Tisch und das Thema gewechselt. Zum Schluss werden die wichtigsten Punkte zusammengetragen und ihre Ideen fließen in unsere Arbeit ein. Dass zu einem Café auch ein Kaffee gehört, versteht sich von selbst!